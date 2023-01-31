Не дотянул до 40-летия: от судьбы первого русского экстремала вас бросит в дрожь

Многие люди не могут без экстрима. Но даже заядлые искатели приключений удивятся судьбе авантюриста Сергея Уточкина, страстью которого были небо и полеты. Однако эта любовь довела его до трагического финала.

Уточкин считается одним из пионеров отечественной авиации. С молодости Сергей был одержим спортом: он занимался боксом, фехтованием, бегом и футболом. Но любовь к воздухоплаванию оказалась сильнее всего. Уточкин освоил аэроплан и научился выполнять сложные фигуры пилотажа. Он даже смог сконструировать самолет-биплан, на котором совершал полеты самой разной сложности. Уточкин стал знаменит далеко за пределами родины. Сергей не боялся экспериментов и постоянно расширял границы дозволенного, несмотря на смертельные риски.

Но однажды с пилотом произошла трагедия, перевернувшая его жизнь с ног на голову. Он летел из Петербурга в Москву, и его самолет сбился с курса из-за плохой видимости. Уточкин смог выпрыгнуть, но получил серьезные повреждения. Сергей долго лечился, однако так и не смог вернуться к прежней жизни.

О нем забыли, деньги заканчивались, а от любимого дела остались только воспоминания. Уточкин пристрастился к алкоголю и вскоре оказался в доме для душевнобольных. В 1916 году Сергея не стало — официальной причиной смерти назвали воспаление легких. Легендарному экстремалу было всего 39 лет. Об удивительной судьбе Уточкина рассказало издание «Культурология ».