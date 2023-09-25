Не Домнина: Костомаров озвучил имя женщины, благодаря которой он по сей день жив

Роман Костомаров в этом году пережил немало. Фигурист побывал на грани жизни и смерти, но смог выкарабкаться и даже снова выйти на лед, хотя и без коньков. К выздоровлению спортсмена приложили руку не только врачи, но и его многочисленные близкие. Жена Оксана Домнина не отходила от Романа в больнице. Но своим спасением олимпийский чемпион обязан другой женщине.

В шоу «Секрет на миллион» фигурист впервые откровенно рассказал о своем пребывании в больнице. По словам Костомарова, именно помощь бывшей партнерши по фигурному катанию оказала решающее влияние на исход лечения.

«Очень сильно помогла моя партнерша Татьяна Навка. Чтобы перевели в хорошую палату», — заявил олимпиец.

К женщине обратилась мать Костомарова. Пока Домнина была слишком раздавлена новостью о болезни супруга, Татьяна использовала все связи, чтобы обеспечить другу лучшие условия и самых квалифицированных докторов. Оперативные действия фигуристки помогли спасти жизнь Романа.