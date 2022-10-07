Не «Дом-2»: куда пропали участники первого российского реалити-шоу «За стеклом»

В 2001 году на экраны вышло шоу «За стеклом». Оно было первым реалити-проектом на российском телевидении и стало родоначальником жанра, в котором потом развивались «Голод» и «Дом-2». Участники жили в полупрозрачном крыле гостиницы, поэтому «подглядывать» за ними могли не только зрители ТВ, но и обычные прохожие с улицы.

За прошедшие 20 с лишним лет жизнь героев проекта сложилась удивительным образом. Победительница Жанна Агагишева некоторое время работала на телевидении, после чего вышла замуж за преуспевающего бизнесмена. Она поселилась в особняке на Рублевке и родила двоих сыновей. В 2009 году Жанна основала частный детский сад. Спустя 6 лет брак Агагишевой распался, но уже через год она вновь вышла замуж, а затем стала мамой в третий раз.

О Денисе Федянине известно куда меньше: его работа связана с международными отношениями. В соцсетях он ведет закрытый образ жизни. После проекта Денис написал вместе с другой участницей «За стеклом» Ольгой Орловой книгу, посвященную подробностям жизни в формате реалити.

Самая раскованная участница Маргарита Семенякина запомнилась зрителям интимом в прямом эфире и пенными ваннами в обнаженном виде. Камеры ее не смущали. После шоу она снималась для мужских журналов и вышла замуж за партнера по съемкам в реалити Максима Касымова. Но их брак вскоре распался, несмотря на общего сына.

После развода Маргарита увлеклась эзотерикой, открыла фольклорную студию и снова вышла замуж. От второго супруга Семенякина родила дочку. А ее экс-муж Максим попытался заработать славу в рок-группе, а затем переквалифицировался в дизайнера интерьеров, открыв собственную студию.

В «За стеклом» принимал участие и Александр Колтовой. Он продержался на проекте всего пару недель, после чего вернулся к своей девушке. Зрители знают его как ведущего шоу «Звезды сошлись», на котором он работал вместе с Лерой Кудрявцевой. В 2020 году Колтовой трагически погиб в авиакатастрофе. Об этом пишет портал Woman.