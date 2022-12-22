Не добрый папа Чебурашки: что скрывал Эдуард Успенский за закрытыми дверями

Эдуард Успенский подарил детям прекрасную историю о Чебурашке и крокодиле Гене. Казалось, что таких героев мог придумать только добрейшей души человек. Но известный писатель таким вовсе не был.

Сам он не раз открыто говорил о том, что не обязан любить детей. Доходило до того, что на публике Успенский даже не скрывал пренебрежения к своим маленьким читателям. Поэтому еще страшнее представить, что творилось за закрытыми дверями дома знаменитости.

Дочь Успенского Татьяна в 2020 году выступила с громким заявлением о том, что ее отец был настоящим домашним тираном. Звездная наследница призналась, что постоянно подвергалась унижениям и даже побоям. Также она подчеркнула, что отец не хранил верность ее матери, чего не утаивал от единственной дочери, используя ее как посыльную между ним и любовницей.

Таким образом Татьяна ясно дала понять публике, что Успенский вовсе не добрый папа Чебурашки. Кроме того, она выступила резко против того, чтобы именем ее отца называлась премия по детской литературе, аргументировав это тем, что из-за своей жестокости Эдуард Николаевич этого не достоин.