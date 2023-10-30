Не добрые намерения: вот какому знаку Зодиака нужно следить за своим окружением в ноябре 2023

Самые близкие люди тоже могут нанести удар в спину. Необходимо прислушиваться к своей интуиции, чтобы вычислить предателя заранее и минимизировать ущерб, который тот способен причинить. Именно такой совет дали звезды одному из зодиакальных знаков. В ноябре ему предстоит столкнуться с изменой со стороны человека, которому он доверял. Рассказываем, кто в гороскопе окажется в сложной ситуации.

Скорпион

Последний месяц осени приготовил для Скорпиона достаточно приятных сюрпризов. Звезды сулят водному знаку успехи в работе и личной жизни, материальное благополучие. Однако ложку дегтя в эту бочку меда добавят взаимоотношения с некоторыми людьми.

Скорпион – знак, который очень тщательно выбирает людей в свое окружение. Он устраивает для них настоящие испытания, и если те успешно их проходят, пускает в святая святых. Тем больнее будет обнаружить, что кое-кто из близких втерся в доверие с недобрыми намерениями.

Астрологи предупреждают Скорпиона о предателе, который находится в его рядах.

Возможно, этот человек изначально хотел получить от водного знака что-то конкретное и надеялся добиться желаемого со временем. А может быть и так, что предатель замыслил свое гадкое дело уже после знакомства со Скорпионом.

Как распознать обманщика? Звезды говорят, что представителям водного знака стоит прислушаться к своей интуиции. Она никогда не обманывала их, не подведет и на этот раз. В окружении друзей Скорпиону следует внимательно отнестись к своим ощущениям, найти источник негатива.

Вполне возможно, что предатель будет сам подавать тревожные звоночки.

Например, завистливые фразы из уст близкого человека, пассивная агрессия, беспочвенные обвинения прямо указывают на то, что их источник не питает к Скорпиону добрых чувств.

Кроме того, человек, от которого стоит ждать подвоха, может впасть в другую крайность и буквально осыпать Скорпиона комплиментами, подарками, окружить вниманием. Если до сих пор этот человек не проявлял такого рвения в выражении чувств, необходимо задуматься: не пытается ли он отвести Скорпиону глаза.

Эксперты советуют водному знаку принимать важные решения единолично.

Делиться своими мыслями и идеями с близкими людьми чревато неприятными последствиями. По крайней мере, в ноябре Скорпиону следует воздержаться от чужих советов и не рассказывать никому о важных планах.