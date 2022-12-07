Не добрала всего 1 балл: не поверите, кем Снигирь пыталась стать до кино

Сейчас 39-летняя Юлия Снигирь — востребованная актриса и звезда кино. Она сыграла знаковых героинь от Екатерины II до булгаковской Маргариты, а общее число ее киноработ перевалило за 55 проектов. Но Юлия могла и не стать актрисой, ведь она собиралась выбрать себе совсем другое будущее.

Ее отец был шахматистом, и в детстве маленькая Юлия тоже увлеклась этой игрой. Она принимала участие в шахматных турнирах, но затем все силы стала отнимать школа. Гимназия Снигирь имела математический уклон, а точные науки давались ей с трудом, поэтому подготовка занимала много времени. К старшим классам Юлия точно определилась, что хотела бы пойти в гуманитарный вуз. Она выбрала педагогический университет и подала документы на лингвистику. Но на экзамене девушке не хватило всего 1 балла.

Потерпев неудачу, Юлия не опустила руки. Она устроилась на кафедру секретарем, штудировала учебники и подрабатывала учителем английского языка в детском саду. На следующий год ей улыбнулась удача. Снигирь окончила вуз и несколько лет даже занималась преподаванием. Но потом она решила круто изменить свою жизнь и переквалифицировалась в модели. А однажды ее снимки заметил Валерий Тодоровский, он и подарил ей путевку в кино.