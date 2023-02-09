Не для женщин после 50: нелепая выходка Лолиты шокировала россиян (видео)

Лолита Милявская не боится показаться на публике в неподобающем виде. Певица не упускает ни единой возможности, чтобы заставить всех говорить о себе.

В своем Telegram-канале звезда опубликовала видео, снятое во время ее поездки в Санкт-Петербург. Артистка отправилась на завтрак, не забыв эффектно нарядиться. Джинсы и красную кофту она дополнила необычным аксессуаром на голове в виде птицы.

«Птица пусть клюет остатки моего мозга», — заявила в кадре ролика Лолита, чем немало шокировала россиян.

Впрочем, на этом знаменитость не остановилась. Затем Милявская запихнула несколько фруктов под свою кофту, после чего подметила, что у нее наконец-то появилась грудь.

Многие интернет-пользователи пришли к выводу о том, что певица ведет себя явно не так, как подобает в ее возрасте. В то же время уточнили, что для Лолиты нелепые выходки давно стали нормой.