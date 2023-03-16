Не для высшего класса: этими именами русские аристократы никогда не называли детей

Обладатели этих имен в прошлом ни за что не попали бы в высшее общество.

Вплоть до начала ХХ века общество в нашей стране делилось на три сословия - дворяне, мещане и крестьяне. Представители элиты очень трепетно относились к соблюдению старинных правил, обычаев и норм, и, чтобы не опозорить себя и своих близких, никогда не позволяли себе выходить за рамки дозволенного. Строго регламентировались не только правила поведения в высшем свете, например, но и выбор имен. Аристократы не могли назвать своего наследника именем, предназначенным для представителей низшего класса. Рассказываем, как уж точно не могли величать наследников знатных фамилий.

Глеб

Имя Глеб очень древнее, но это не помогло ему закрепиться в списке имен аристократических. Постепенно им начали нарекать только мальчиков, появившихся на свет в крестьянских семьях.

Тем не менее обладатель этого имени мог похвастаться многими достоинствами. Мужчины, которых родители назвали Глебом, были дружелюбными и мягкими, но в то же время могли постоять за себя и своих близких.

В достижении намеченных целей Глебу также нет равных. Этот парень хоть и прост на вид, но на самом деле может заткнуть за пояс любого и найти дорогу прямиком к исполнению своей заветной мечты.

Прасковья

Именем Прасковья также нарекали только крестьянок. В наши дни его дают новорожденным дочерям довольно редко, а зря, ведь его обладательницы от природы умны и сметливы.

У Прасковьи хорошо развита интуиция. Эта девушка всегда чует ложь за версту и хорошо знает, с какими людьми можно смело иметь дело, а каких лучше обходить стороной. Шестое чувство никогда не подводит ее.

В сложные жизненные моменты обладательница этого имени не раскиснет, а быстро придумает, как найти выход из положения. Она редко позволяет эмоциям брать над собой верх, следует за голосом разума.

Тимофей

Тимофей - парень не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Он лишь делает вид, что его можно обвести вокруг пальца, но на самом деле будет готов в любую минуту поймать вас с поличным.

Обладатели этого имени - мужчины независимые и самостоятельные, они следуют своей собственной дорогой, без оглядки на модные тенденции. Довольно часто Тимофей сознательно выбирает непопулярное дело или ремесло.

Иногда бывает ленивым, несобранным, но если найти правильный подход - изменится в лучшую сторону. В целом Тимофей - славный малый, хотя и закрытый, сосредоточенный на себе и своем внутреннем мире.