Не для всех: этот сложный тест с успехом пройдет только эксперт в советском кино

Высказывание о том, что кино является важнейшим из искусств, знакомо каждому, кто родился и вырос в СССР. В Советском Союзе кинематографу действительно уделяли большое внимание - поскольку телевизоры в то время были отнюдь не в каждом доме, самым распространенным вариантом досуга был поход в кино. Кассовые сборы популярных картин поражали воображение, неудивительно, что государство, в свою очередь, также вкладывало в развитие отрасли немалые средства. В 1961 году Совет министров даже выпустил специальное постановление о повышении материальной заинтересованности работников кино. Ставка всех участников съемочного процесса зависела от категории, которая присваивалась фильму - всего их существовало четыре, присуждались они в зависимости от идейно-художественной ценности ленты. Самые большие гонорары получали режиссеры. Самым высокооплачиваемым кинодеятелем СССР считается Сергей Бондарчук, который, по некоторым данным, за съемки эпопеи “Война и мир” получил порядка 30 тысяч рублей.

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