Не для впечатлительных: от постельной сцены с Хюррем жена Сулеймана схватилась за голову

Сериал «Великолепный век» стал настоящий сенсацией в мире и ознаменовал эпоху интереса к турецкому кинематографу. Залогом такого успеха оказался не только напряженный сюжет, но и особая химия, которая существовала на площадке между исполнителями главных ролей.

Неслучайно появлялись слухи о реальном романе Хюррем и Сулеймана в жизни, ведь на экране между ними кипели страсти. Хотя и Халит Эргенч, и Мерьем Узерли эти сплетни опровергали, в постельных сценах актеры смотрелись очень правдоподобно.

Настолько, что это даже вызвало истерику у супруги экранного султана Бергюзар Корель. Брак турецкой звезды во время съемок «Великолепного века» проходил настоящие испытания на прочность. Дело в том, что Эргенч в свое время доказал ветреность, когда ушел от первой жены к Корель, с которой познакомился во время работы над одной лентой. Поэтому его супруга была уверена, что ее постигнет та же участь.

Актриса даже добилась того, чтобы ей дали небольшую роль в первом сезоне сериала. Так она могла находиться рядом с мужем. Но когда она своими глазами увидела съемки пикантной любовной сцены Эргенча и рыжей красавицы, то закатила скандал и со слезами покинула площадку. К счастью, супруги смогли преодолеть все разногласия и до сих пор живут в браке и воспитывают троих детей.