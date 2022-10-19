Не для СССР: тайный смысл в «Джентльменах удачи» не увидела даже цензура

Комедия Александра Серого «Джентльмены удачи» вышла на экраны в 1971 году. Она стала известным фильмом, хотя и уступала по популярности лентам Гайдая, особенно «Бриллиантовой руке», с которой ее часто сравнивали. Однако только через 50 лет пользователи Сети детально разобрали фильм с Евгением Леоновым в главной роли и обнаружили в нем тайный смысл.

Автор Дзен-канала «Горожанин » заявил, что лента Серого куда многограннее фильма Гайдая. По мнению блогера, сюжет построен одинаковым образом: бывший военный решает помочь милиции поймать преступников и вступает с ними в контакт. Однако в «Джентльменах удачи» злодеи по-настоящему перевоспитываются. Кроме того, персонажи в картине созданы намного реалистичнее.

Блогер обратил внимание и на довольно смелые сцены в ленте, которые удивительным образом не заметила цензура. К ним относится и эпизод, в котором Митяя столкнули с крыши.