Не для СССР: почему американцы полюбили фильм «Москва слезам не верит»

Приступая к съемкам фильма «Москва слезам не верит», Владимир Меньшов не очень верил в успех. Сценарий Валентина Черных показался ему чересчур слезливым, поэтому он внес немало правок в сюжет, добавив и диалоги, и ярких героев. Эти усилия оправдались: после премьеры в 1979 году фильм побил все рекорды по кассовым сборам, став культовым для зрителей.

А вот критики и даже коллеги Меньшова по студии посчитали, что такая картина не подойдет для СССР. В тот период в кинематографе больше ценились драматические ленты о героях со сложными судьбами. И оптимизм режиссера многим показался неуместным.

Американцы же именно за это и полюбили картину «Москва слезам не верит». Если раньше впечатление о Советском Союзе у них было довольно стереотипным, как о темной «империи зла», то после выхода фильма зарубежные зрители ближе познакомились с реальной обстановкой в стране. По слухам, президент Рональд Рейган посмотрел ленту восемь раз. Неудивительно, что работа Меньшова сразу попала в список номинантов на «Оскар» как лучший зарубежный фильм и получила в итоге заветную статуэтку.