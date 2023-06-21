Не для СССР: из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» вырезали пикантную сцену

Эти кадры до сих пор бережно хранят.

Леониду Гайдаю нередко удавалось протащить в кадр «клубничку», минуя бдительный глаз цензоров. Но однажды режиссеру все-таки пришлось убирать кадры с эротикой из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», из-за чего фильм потерял целых десять минут.

По сюжету жулик Милославский крадет из квартиры Шпака не только портсигар, куртку, магнитофон и кинокамеру, но и эксклюзивную шариковую ручку. Это был экземпляр-перевертыш с изображением обнаженной женщины. Зрителю ни разу не показали, как действует этот фокус вблизи, а ведь изначально Гайдай сделал несколько крупных планов с этой занятной ручкой.

Цензура потребовала вырезать все пикантные сцены с обнаженной натурой: дескать, такое зрелище не для граждан СССР. В итоге фильм потерял десять минут, но сами кадры не были уничтожены. Они до сих пор бережно хранятся в архивах «Мосфильма».

Сегодня такие ручки старинного образца можно приобрести у коллекционеров и торговцев винтажными предметами. Стоимость одного экземпляра доходит до трех тысяч рублей.