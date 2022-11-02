Не для советского зрителя: что главный «принц» в СССР скрывал всю жизнь

Широкой советской публике Алексей Консовский стал известен после лирических ролей. В 1943 году он сыграл Лермонтова в одноименном фильме, а 4 года спустя — принца в «Золушке». Трогательный и нежный артист будто был создан для поэтических героев. И мало кто догадывался о страшном секрете, который всю жизнь скрывал главный «принц» в СССР.

Профессией актера Консовский заинтересовался, вдохновившись творчеством родного брата. Дмитрий был на 5 лет старше Алексея и начал строить карьеру задолго до его первых ролей. Но в 1934 году 26-летнего актера арестовали сотрудники НКВД. Консовского подозревали в антисоветской пропаганде. Следующие четыре года он провел в тюрьме, после чего был приговорен к расстрелу. До наказания Дмитрий не дожил, скончавшись от проблем с сердцем и ЖКТ.

Алексей тяжело переживал потерю. Он был очень близок с братом: именно Консовский-старший раскрыл в молодом человеке талант и охотно брал его с собой на съемки. Кроме того, он боялся, что и его самого могут арестовать как родственника. Однако Алексей под подозрение не попал, и семейное горе он предпочитал впоследствии оставлять в тайне.