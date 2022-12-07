Не для советского кино: не поверите, чем в СССР заменили чемоданы с валютой

Во множестве детективных фильмов, снятых в СССР, фигурирует кража имущества и ценных вещей. Желанными объектами преступников становились самые разные предметы, но почти никогда их не интересовали деньги, в частности, иностранная валюта.

Вообще, тема кражи артефактов и перевоза их за границу в кино была в 70-е и 80-е годы крайне популярной. Стоит вспомнить, например, детектив «Сицилианская защита». Сюжет вертится вокруг эксклюзивных люстр, подделок и антиквариата.

Другой пример — картина «Кондитерские изделия». В автофургоне, угнанном преступниками, обнаружили уникальную люстру времен «Галантного века». Оказалось, что редкий антиквариат — подделка из дешевого стекла. И, конечно, самый яркий пример — сюжет легендарных «Двенадцати стульев», который строится на поиске бриллиантов.

Но почему режиссеры избегали денежных краж на экране? По мнению кинематографистов, всегда интереснее наблюдать за воровством уникальных раритетных предметов, а не банальных чемоданов с деньгами. Именно поэтому советские криминалитеты в кино отдавали предпочтение антиквариату, а не валюте. Также стоит добавить, что гражданам СССР было нежелательно видеть иностранные деньги, чтобы не возникло соблазна их приобрести. А наличие валюты тогда каралось законом.