Не для советских граждан: зачем из культовых «Офицеров» вырезали безобидную сцену

Легендарная картина «Офицеры» вышла в начале 70-х и до сих пор считается одним из лучших фильмов о войне. Но мало кто знает, что советских чиновников не устроил готовый результат, и режиссеру пришлось вырезать одну сцену. Эпизод «вернулся» на место лишь годы спустя.

В 1937 году между Японией и Китаем началась война. В фильме «Офицеры» отразили этот период: советские власти решают оказать помощь китайцам и отправляют Алексея Трофимова на границу. В Поднебесной герой встречается с Иваном Вараввой, загримированным под местного жителя. Трофимов узнал давнего товарища, но притворился, что видит его впервые. Герои общаются через переводчика, и когда тот уходит, они приветствуют друг друга и обнимаются.

Именно эта сцена и была вырезана из фильма. Причиной тому стал вооруженный конфликт между СССР и Китаем, возникший за два года до премьеры «Офицеров». Любые намеки на дружеские отношения между странами был пресечены, даже если речь шла о безобидном киноэпизоде.

Чиновники Китая были против любых упоминаний о том, что СССР когда-то помогал их стране. Посольство КНР предъявило советским чиновникам претензии за эпизод в фильме, поэтому зрители его не увидели.