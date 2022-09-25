Не для советских фильмов: за что изгнали из кино «русскую Софи Лорен»

В копилке актрисы Майи Менглет была лишь одна звездная роль — в проекте «Дело было в Пенькове». Впоследствии карьера артистки в кино не задалась, на что нашлась довольно своеобразная причина.

Изначально никто и подумать не мог, что Менглет не светит блестящее будущее. После выхода вышеназванной ленты актрису окрестили «русской Софи Лорен». Ее звали на другие роли, приглашали в Кремль, забрасывали любовными посланиями.

Был среди ухажеров Майи и некий высокопоставленный чиновник. Вот только его знаки внимания актриса принимать отказалась, чем и подписала себе приговор. Звезду изгнали из кино с той формулировкой, что ее лицо не подходит для советских фильмов.

Впоследствии, как пишет Дзен-канал «Жизнь после славы », следующие 36 лет своей жизни талантливая артистка играла исключительно в эпизодах. Исключением стала лишь лента под названием «Шанс», которая вышла на экраны в 1984 году.