Не для советских детей! Возмущению зрителей «Гостьи из будущего» не было предела

Легендарная советская фантастика «Гостья из будущего» до сих пор остается одним из любимых фильмов. Но есть в этой картине кое-что, что навевает необъяснимую грусть и тоску.

Речь идет о замечательной песне «Прекрасное далеко». Вряд ли знаменитую композицию, ставшую всенародно любимой, можно считать детской и непосредственной. И вот почему.

Осознание этого приходит лишь с возрастом, как отмечают многочисленные поклонники фильма. В детстве и юности песня казалась им легкой и непринужденной, а слова вселяли надежду, однако с годами восприятие изменилось на диаметрально противоположное. «И все-таки оказалось жестоко...», «Ну и где же это прекрасное далеко?», «У меня всегда слезы выступают», «Вызывает какие-то смешанные и страшные чувства, прямо в сердце щемить начинает», — пишут пользователи Сети, выросшие на фильме про легендарную Алису Селезневу.

Судя по таким печальным комментариям, песню можно внести в категорию «только для взрослых». Ведь милые детские композиции не могут навевать чувство вселенской тоски.