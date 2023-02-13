Не для слабонервных: в дом культовой модели 90-х осмелится войти не каждый

Оказаться рядом с такой красоткой, как Клаудия Шиффер, мечтает, пожалуй, любой мужчина. Между тем побывать дома у длинноногой блондинки решится только самый отважный мачо. Как оказалось, обстановка в жилище известной модели может лишить дара речи любого. Всему виной стало довольно необычное хобби знаменитости.

С детства звезда неровно дышит к разного рода насекомым, а особенно к паукам. Дошло до того, что Клаудия решила коллекционировать засушенных членистоногих, чем немало шокировала поклонников. Шиффер хранит их в специальных рамках, которыми увешаны почти все стены ее дома. Стоит признать, что зрелище это не для слабонервных.

Впрочем, модель мало беспокоит, что о ее странной любви думают окружающие. Судя по всему, знаменитость не намерена отказываться от своего давнего увлечения. Любопытно, что в качестве эмблемы для собственной коллекции одежды Клаудия выбрала именно паука.