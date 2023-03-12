Не для слабонервных: «русские» имена в американских фильмах повергнут в шок

Голливудские фильмы про русских уже давно окрестили «клюквой» за надоевшие стереотипы и клише. Но есть в этих картинах кое-что, что повергнет в шок даже бывалых зрителей — речь идет об именах киношных россиян, которые невозможно воспринимать без истерического смеха.

Так, героя фильма «Идентификация Борна» зовут Ащьф Лштшфум. Запись латиницей говорит зрителям о том, что его настоящее имя — Фома Кинаев. Но откуда взялся этот загадочный Ащьф Лштшфум? Вопрос остается открытым.

Еще один известный «русский» из американского кино — Иван Драго из «Рокки 4». Роль накачанного атлета исполнил Дольф Лундгрен. С именем авторы решили не креативить, но откуда они взяли совершенно нетипичную для россиян фамилию Драго, неизвестно.

Героиня бондианы «Золотой глаз» тоже отличилась. Русскую злодейку зовут Ксения Онатопп. Видимо, создатели в глаза не видели российские фамилии и решили, что сойдет и так.

И, конечно, не стоит забывать об Иване Данко в исполнении Арнольда Шварценеггера. Авторы «Красной жары» взяли фамилию из рассказа Горького «Легенда о Данко», но не учли, что это имя — плод авторской фантазии.