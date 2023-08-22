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«Не для слабонервных»: на кадре со Свиридовой в купальнике рассмотрели кое-что необычное

22 августа 2023 20:00
«Не для слабонервных»: на кадре со Свиридовой в купальнике рассмотрели кое-что необычное

Пляжное видео раскрыло недостаток.

Алене Свиридовой в этом месяце исполнился 61 год. Несмотря на возраст, артистка продолжает наслаждаться жизнью. Практически все лето она проводит у моря, в своем родном городе Керчи. Подробностями отдыха исполнительница поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Певица сообщила, что для морского отдыха есть и более красивые места. Но именно на родине звезда чувствует себя комфортнее всего: нужно лишь две минуты, чтобы выйти из дома, спуститься к воде и окунуться. Родное побережье она любит таким, какое оно есть: вместе со всеми его обитателями: медузами, бакланами и другими представителями местной фауны.

«Некоторые из них не для слабонервных», — призналась артистка.

Поклонники отметили, что ежедневный загар не идет ей на пользу. На груди у женщины появились некрасивые пигментные пятна.

«Алена, уж простите, но у вас грудь пятнами покрыта», — заметили россияне.

«Не для слабонервных»: на кадре со Свиридовой в купальнике рассмотрели кое-что необычное
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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