Не для слабонервных: как сейчас выглядят огромные губы «женщины-шара», которые она будет уменьшать

30-летняя Мария Магдалена из Канады потратила 150 000 долларов, чтобы вставить 10-килограммовые импланты в грудь, сделать ринопластику, увеличить вагину и закачать филлеры в губы. Звезда социальных сетей, мексиканка Дениз (настоящее имя девушки) пристрастилась к алкоголю, ее выходки неоднократно привлекали внимание правоохранителей и таблоидов, а сама она стала «ходячей катастрофой».

Разгульный образ жизни вместе с проблемами, которые ей доставляли последствия трансформаций (во время операции на промежности она едва не распрощалась с жизнью, а из-за нелегальной операции по накачиванию силиконом ягодиц подхватила не одну инфекцию), погружал бывшую стриптизершу и эскортницу в пропасть.

На днях Дениз опубликовала фото из клиники, где она уже несколько недель восстанавливается после операции по удалению имплантов из груди. Фрик-звезда и постоянный клиент пластических хирургов рассказала подписчикам, что пытается исправить свой внешний вид, чтобы вернуться к нормальной жизни. Следующим шагом в этом направлении станет уменьшение губ.