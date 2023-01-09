Не для слабонервных: как сегодня выглядит красотка, подсадившая Сталлоне на пластику

Внешность актера Сильвестра Сталлоне подверглась многочисленным метаморфозам. Артист буквально впал в зависимость от процедур, что негативно сказалось на его лице. Но кто же тот виновник, который подсадил легендарного Рокки на «иглу» пластической хирургии?

Это скандальная супермодель Дженис Дикинсон. Звезда подиума крутила роман со Сталлоне, когда он встречался с актрисой Дженнифер Флавин. Однажды Дикинсон сообщила любовнику, что ждет от него ребенка. После такого заявления Сильвестр расстался с прежней пассией и полностью переключился на Дженис.

Актер окунулся в пучину безумных страстей вместе со скандальной моделью. Дикинсон плохо влияла на личность Сталлоне — с ее легкой руки он пристрастился к вечеринкам, спиртному и пластической хирургии. Дженис уже много лет злоупотребляла операциями и играючи подсадила возлюбленного на это дело.

Вполне предсказуемо их сумасшедший роман закончился скандалом. Оказалось, что дочь Дикинсон от Сталлоне вовсе не от него. Оскорбленный актер не смог простить Дженис обмана и вернулся к бывшей супруге. Дикинсон же давно перестала быть красавицей, а неумеренное увлечение пластикой превратило ее лицо в уродливую маску. Узнать былую супермодель в этой молодящейся старушке сегодня невозможно.