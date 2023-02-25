Не для слабонервных: что стало с моделью, лишившейся бюста 12-го размера (фото)

Многие женщины мечтают о большом соблазнительном бюсте. Некоторые ради этого даже готовы прописаться в кабинете хирурга. Так, одной из жертв пластики и собственных амбиций стала бразильянка Шейла Херши.

15 лет назад она перенесла восемь операций. Но на этом Шейла не остановилась, ведь ей хотелось стать обладательницей самых внушительных форм в мире. Ее грудь достигла 12-го размера, но внезапно девушке пришлось поставить этот эксперимент над собой на стоп.

Во время одной из операций Херши подцепила стафилококк, причем сразу в обеих грудях. Врачи сказали, что Шейле придется лишиться не только имплантов, но даже родного бюста. Это сильно ударило по эмоциональному состоянию бразильянки. Она впала в депрессию и едва не ушла из жизни, однако сумела найти в себе силы двигаться дальше. Шейла не только пришла в себя, но и вернула былые габариты.

В общей сложности Херши перенесла 39 операций на груди, однако заветной цели — стать самой пышногрудой женщиной в мире — пока не достигла.