Не для слабонервных: что сотворили с Евгением Мироновым ради новой роли

Актерам часто приходится рисковать своим здоровьем ради ролей. Так, съемки сериала «Пробуждение» стали для Евгения Миронова тяжелым испытанием, которое мог вынести только подготовленный и морально устойчивый человек.

В детективной картине актер сыграл следователя. На съемках ему пришлось пойти на серьезные риски, которые могли стоить ему жизни. Для одной из сцен Миронову потребовалось сниматься под водой, чего артист никогда не любил. Когда съемочная группа приступила к работе, Евгений не смог справиться с долгим погружением. Актер то и дело всплывал, чтобы отдышаться, и это мешало рабочему процессу. Тогда режиссер пошел на радикальные меры.

Ноги Миронова обвязали гирями, чтобы он не смог всплыть. После каждого отснятого дубля к актеру подплывал водолаз с баллоном кислорода и давал Евгению отдышаться. Съемки продолжались несколько часов, и в конце рабочего дня актер вышел из воды изможденным и измученным.

Сюжет «Пробуждения» рассказывает о следователе по имени Павел Фролов. Однажды он попадает в аварию, после которой начинает видеть несколько реальностей одновременно. О своих злоключениях на съемках актер рассказал журналистам «Комсомольской правды».