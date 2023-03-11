Не для слабонервных: что сотворили с этой красоткой десятки пластических операций

Кэти Прайс никогда не испытывала недостатка в мужском внимании, но этот факт не помешал ей лечь под нож пластического хирурга. Смелые эксперименты с внешностью не пошли на пользу модели, а, напротив, буквально изуродовали ее.

Впервые красотка прибегла к пластике, когда ей было 18 лет. Впоследствии знаменитость сделала десятки операций — она обзавелась грудью пятого размера, увеличила пятую точку и перекроила свое лицо до неузнаваемости.

По мнению подавляющего большинства, сегодня внешность Кэти представляет собой зрелище не для слабонервных. Ботокс, филлеры и бесконечные подтяжки сделали свое дело.

Как того и следовало ожидать, увлечение пластикой пагубно отразилось и на карьере Кэти. Теперь, если ее и приглашают на съемки, то предлагают комичные и карикатурные образы, для которых часто приходится позировать топлес.