«Не для слабонервных»: 49-летнюю Королеву настиг новый удар

Наташа Королева шокировала поклонников, рассказав о своих проблемах со здоровьем. Как оказалось, артистка страдает от сильной аллергии.

По словам певицы, на протяжении нескольких лет каждый сезон цветения сопровождался сильнейшей крапивницей, которая покрывала все ее тело. Артистка не знала, как бороться с серьезным недугом, который изменял до неузнаваемости ее тело, поэтому обращалась к специалистам в различные клиники, но не находила решение. Знаменитость даже не побоялась показать интернет-пользователям кадры с проявлениями болезни на своем теле.

«Фото не для слабонервных», — описывает снимки Королева в своих социальных сетях.

В итоге спустя годы певице удалось победить недуг. Как оказалось, помогло исполнительнице народное средство, которое якобы очистило ее организм изнутри. После его приема приступы крапивницы отступили, и теперь весна в жизни Королевой проходит без мучений.