Не для широкой публики: прошлое Хрюши из «Спокойной ночи, малыши!» предали огласке
Таким поросенка юные зрители точно не видели.
Хрюша по праву стал одним из самых любимых героев популярной детской программы «Спокойной ночи, малыши!». Из всех персонажей многие юные зрители выделяли именно его — за обаяние и немного дерзкий, а порой и наглый характер.
Озвучила же поросенка Наталья Державина. Как однажды призналась артистка, они с Хрюшей «сразу приглянулись друг другу». И так вышло, что знаменитость посвятила очаровательному герою добрую половину своей жизни: целых 30 лет она дарила ему свой голос.
Оказалось, что Державину многое роднило с Хрюшей. Как и он, женщина могла хулиганить и даже драться, если дело пахло жареным. Более того, в биографии Хрюши нашелся факт, явно не предназначенный для широкой публики.
Выяснилось, что однажды поросенок в исполнении Державиной принял участие в съемках одной из программ на питерском телевидении. В кадре ему довелось исполнять тяжелый рок, подражая самому Брайану Джонсону. Не будет преувеличением сказать, что таким Хрюшу зрители «Спокойной ночи, малыши!» точно не видели.