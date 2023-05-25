Не для россиян: подарок звезды «Дома-2» сыновьям вызвал жаркие споры в Сети

Совсем недавно звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова преподнесла своим сыновьям роскошный подарок. Мальчикам всего по восемь месяцев, но благодаря маме они стали обладателями Audi Q7 за 10 миллионов.

Ефременкова решила побаловать себя и детей дорогущим авто. Не так давно Юлия потеряла свою бабушку, а также рассталась с Мондезиром Свет-Амуром. К сожалению, даже рождение детей не скрепило их союз. Теперь Ефременкова делает все возможное, чтобы забыться и оставить плохое в прошлом.

Покупку шикарной иномарки Юлия приурочила к восьми месяцам со дня рождения детей. Звезда телешоу поделилась этой радостной новостью в соцсетях и попросила подписчиков присоединиться к поздравлениям.

Поклонники восхитились презентом и широким жестом Ефременковой. Но нашлись и те, кто посчитал такой подарок неуместным. Вот что написали пользователи Сети: «Что же будет, когда год им стукнет», «Семья развалилась, зато шмотки, квартиры, машины». Под постом Юлии развернулись нешуточные страсти и споры на эту тему. Видимо, в России пока не привыкли к тому, что родители дарят детям недвижимость с младенчества.