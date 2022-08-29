Не для России: шокирующий фанатов факт о фильме «12 стульев» прогремел на всю страну

Фразы из романа «12 стульев» до сих пор остаются крылатыми, в том числе из-за двух популярных экранизаций этой трагикомедии. Но мало кто знает, что советский зритель увидел книгу Ильфа и Петрова на экранах гораздо позже западных поклонников кино. В нашей стране изначально и не думали снимать фильм об искателях сокровищ.

Первая лента по мотивам советского романа была снята в Польше еще в 1933 году. Поляки практически не изменили сюжет истории: главный герой, парикмахер, узнал о наследстве от тетушки в виде 12 стульев, а когда продал их на аукционе, то обнаружил записку о деньгах, спрятанных в мебели.

Затем ленту пересняли в фашистской Германии в 1938 году. Картину назвали «13 стульев», а имена советских сатириков, придумавших историю, даже не добавили в титры. После Великой Отечественной войны фильм по мотивам романа сняли и в США. По сюжету искать сокровища приходится уже в пяти стульях. Также утверждается, что экранизировать эту историю режиссерам посоветовал сам Альфред Хичкок.

Потом через десять лет похожую картину снимали в Швеции, где бриллианты были спрятаны не в мебели, а в бюстгальтерах. В 1957 году увидела свет бразильская экранизация романа. В ней харизматичный мошенник Остап Бендер и вовсе стал девушкой. Затем по мотивам книги также снимали комедии в Германии, Кубе и Италии. А отечественный зритель вообще мог остаться без экранизации выдающегося романа, если бы не Леонид Гайдай, который обратил внимание на это произведение в 1971 году.