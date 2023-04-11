Не для музея «Поля чудес»: от этих подарков готов откреститься даже Якубович

Шоу «Поле чудес» существует больше 30 лет. В каждом выпуске гости дарят Леониду Якубовичу самые разнообразные подарки, которые попадают в специальный музей. Но не все презенты проходят отбор. О подарках-табу поведал сам Якубович. В первую очередь Леонид Аркадьевич отказывается от того, что связано с религиозным культом. Иконы, кресты, свечи и другие атрибуты веры — все это прямо на месте возвращается дарителю.

Вторая категория подарков, которые не попадают в музей «Поле чудес», — это семейные реликвии. К третьему виду презентов, не подходящих под формат шоу, относятся памятные святыни — предметы, которые особенно дороги человеку. Как-то один Герой Советского Союза хотел вручить портсигар, спасший ему жизнь. Ведущий без раздумий отказался от такого сувенира. Об этом Якубович рассказал журналистам портала BLITZ+.

А вот, например, животных Леонид Аркадьевич готов с радостью принять. Недавно ему привели коня и барана, которых потом отдали в хозяйства.