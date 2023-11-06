Не для красоты: вот зачем все мужчины в советском кино красили глаза ярче женщин

Многие зрители возмущаются гримом в современном кино, сериалах и даже телепередачах. Действительно, красят всех: женщин, мужчин и даже детей.

Но эта «экранная» традиция не нова. Например, в советских фильмах сложно найти хотя бы одного актера-мужчину без капли косметики на лице.

Красили исполнителей главных ролей, разумеется, не ради привлекательности. С помощью грима оттеняли и выделяли черты лица, потому что иначе они слишком блекло выглядели на пленке того времени.

Чтобы изображение не размывалось, персонажи не казались болезненно бледными, а зрители могли оценить каждый нюанс их игры, и наносили макияж. Некоторые гримеры использовали тушь и тени, чтобы подчеркнуть особенности характера героя.

Например, так поступили с образом режиссера Якина из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Актер Михаил Пуговкин без грима выглядел открыто и добродушно. Краска на веках и ресницах позволила сделать его более плутоватым, что и требовалось по сценарию.