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Киноафиша Статьи Не для красотки-актрисы: от настоящей фамилии Марины Александровой волосы встанут дыбом

Не для красотки-актрисы: от настоящей фамилии Марины Александровой волосы встанут дыбом

22 апреля 2023 09:15
Не для красотки-актрисы: от настоящей фамилии Марины Александровой волосы встанут дыбом

Она взяла псевдоним по совету режиссера.

Признание таланта и известность важны для любого творческого человека. Но порой всего лишь одна фамилия разрушает весь образ артиста. Именно поэтому певцы, художники и актеры берут себе псевдоним.

Марина Александрова сделала точно также после съемок в фильме «Северное сияние». Режиссер картины разглядел талант девушки и доверил ей главную роль. Очаровательная красавица отлично справилась со своей задачей и хорошо смотрелась в кадре. Впереди ее ждала успешная карьера и слава, но не очень звучная фамилия Пупенина могла усложнить жизнь девушки.

Именно поэтому она и взяла псевдоним. Теперь Марина Александрова — популярная актриса с множеством интересных ролей и толпой преданных поклонников. Ее образ кажется гармоничным, а новая фамилия звучит красиво и не выбивается из имиджа артистки.

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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