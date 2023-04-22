Не для красотки-актрисы: от настоящей фамилии Марины Александровой волосы встанут дыбом

Признание таланта и известность важны для любого творческого человека. Но порой всего лишь одна фамилия разрушает весь образ артиста. Именно поэтому певцы, художники и актеры берут себе псевдоним.

Марина Александрова сделала точно также после съемок в фильме «Северное сияние». Режиссер картины разглядел талант девушки и доверил ей главную роль. Очаровательная красавица отлично справилась со своей задачей и хорошо смотрелась в кадре. Впереди ее ждала успешная карьера и слава, но не очень звучная фамилия Пупенина могла усложнить жизнь девушки.

Именно поэтому она и взяла псевдоним. Теперь Марина Александрова — популярная актриса с множеством интересных ролей и толпой преданных поклонников. Ее образ кажется гармоничным, а новая фамилия звучит красиво и не выбивается из имиджа артистки.