Не для иностранцев: постыдный факт о «Великолепном веке» знают только в Турции

Одной из самых ярких сцен в «Великолепном веке» является эпизод с бунтом в гареме. Махидевран и Валиде договариваются, чтобы убить Хюррем. Султан не может защитить свою фаворитку, так как отправился в очередной поход. Женщины избрали страшное наказание для соперницы, задумав сжечь ее заживо. К счастью, их планам удалось помешать.

Но знакомые с историей страны турки понимали, что такая ситуация в гареме Сулеймана была невозможна. Порядок среди наложниц тщательно охранялся евнухами и стражниками, которые отозвались бы на любой крик Хюррем. Кроме того, существовала специальная пытка для организаторов бунта — женщин могли посадить в змеиную яму. Вместо этого в серале их просто выслали в старый дворец.

Знатоки истории считают сцену с восстанием в гареме нелогичной и постыдной. По мнению некоторых зрителей, такую сторону Османской империи не стоило бы показывать иностранцам, тем более так неправдоподобно.