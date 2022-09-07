Не для глупцов: тест на знание классической литературы

У большинства школьников словосочетание “русская классическая литература” является синонимом к слову “страдание”. Речь не только о том, что в произведениях отечественных писателей герои, как правило, попадают в трагические обстоятельства, но и о том, что эти книги оказываются слишком сложными для детского восприятия, и процесс знакомства с ними не вызывает большого удовольствия. Школьники не одиноки - в том, что русская классика требует от читателя больших усилий, признается и британская писательница Вив Гроскоп, которая посвятила изучению творчества Толстого, Достоевского, Солженицына и других писателей 30 лет своей жизни. В подростковом возрасте Вив прочла “Анну Каренину” в переводе, и, потрясенная этим произведением, решила выучить русский язык. В 18 лет она поступила на соответствующее направление в Селвин-колледж Кембриджского университета, в рекордные сроки выучила алфавит и предприняла первые попытки читать русскую классику в оригинале. Правда, позже пришла к выводу, что даже чтение на языке-первоисходнике вряд ли поможет ей в полной мере постичь всю прелесть русской литературы.

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