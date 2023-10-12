Не для детских глаз: в этом советском мультфильме не все заметили голую женщину

Еще при жизни Роберт Саакянц прославился как один из самых талантливых художников-аниматоров СССР. Его работы осыпала комплиментами публика как на родине, так и за границей. И до сих пор зрители продолжают обсуждать необычные работы и находить в них неожиданные детали.

Так, в мультфильме «Ух ты, говорящая рыба!», который увидел свет в 1983 году, внимательные поклонники обнаружили фигуру обнаженной женщины. Она появляется в кадрах, когда Ээх общается с Дедом: девушка превращается в ведьму, садится на метлу и улетает, полностью отказавшись от одежды.

В течение многих лет зрители не видели скабрезный образ. И, как уверены поклонники советской анимации, даже цензоры не заметили героиню — настолько быстро она появляется и исчезает из кадра. А благодаря их невнимательности Саакянцу в итоге удалось оставить этот пикантный эпизод в мультфильме.