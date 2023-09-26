Не для детских глаз: непонятно, как этот развратный мультфильм показывали в СССР

Даже в художественные картины, рассчитанные на взрослую аудиторию, в советское время эротика просачивалась крайне редко и в очень маленьких дозах. А в мультфильмах для детей подобных вольностей уж точно не ждали. И тем не менее они встречались.

Яркий пример — проект «Урок» 1987 года от студии «Арменфильм». Выпустил его достаточно известный мультипликатор Роберт Саакянц. В ленте поднимаются вопросы о месте человека во Вселенной. Красной нитью в повествовании прослеживается мысль о том, что если люди не изменят потребительского отношения к окружающей среде, то само их существование окажется под угрозой.

Казалось бы, при таком важном и глубоком посыле не может быть сцен, которые зритель посчитал бы развратными. Но в одном из эпизодов нам вдруг показывают женщину-космонавта топлес, причем прорисовка ее прелестей достаточно подробная. Даже сегодня этот момент заставляет избалованных откровенным контентом зрителей краснеть. Непонятно, как такое показывали в СССР.