Не для детских глаз: этот пикантный эпизод заставили убрать из «Неуловимых мстителей»

Приключенческий фильм «Неуловимые мстители» быстро стал советской подростковой классикой. А его успех был настолько велик, что режиссер Эдмонд Кеосаян даже снял два продолжения. При этом с оригинальной лентой постановщику пришлось сильно помучиться.

Цензоры не оценили некоторые из его идей. Одна из них касалась Валентины Курдюковой, которая в фильме сыграла сестру Даньки. По сюжету в картине должен был появиться эпизод, где она купается в реке, а за ней подглядывает цыган. Он и разоблачает девочку, которая до этого прикидывалась мальчишкой.

Курдюкова наотрез отказалась от любого обнажения на экране, однако операторы убедили, что в кадре будет виден лишь ее силуэт, к тому же издалека. Создатели даже специально дождались заката. Съемка получилась довольно деликатной и красивой.

Тем не менее чиновники пикантный эпизод все-таки зарубили. Они возмутились, поскольку с экрана показывали, как советские мальчишки наблюдают за девочками без одежды. В результате сцену вырезали на монтаже.