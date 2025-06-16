Не для детских глаз: 6 советских мультиков, попавших под цензуру — сценарий к №3 написал сам Ливанов

Советская мультипликация зачастую создавалась под строгим контролем государства, где каждый кадр должен был соответствовать идеологическим нормам. Однако некоторые мультфильмы всё же умудрялись проскальзывать сквозь цензурные барьеры, чтобы потом быть запрещёнными к показу.

Причины были разными — где-то комиссию пугала излишняя реалистичность сцен, где-то усмотрели намёки на социальные проблемы, а иногда просто сочли содержание слишком мрачным для детской аудитории.

Среди запрещённых работ оказались по-настоящему новаторские для своего времени мультфильмы. Они использовали необычную анимацию, смелые художественные приёмы и поднимали темы, которые в СССР предпочитали не обсуждать открыто. Особенно часто под запрет попадали картины, где герои сталкивались с бюрократией, несправедливостью или другими «неудобными» для советской действительности явлениями.

Удивительно, но в чёрный список попали даже работы известных авторов. Например, под запретом оказался мультфильм, к сценарию которого приложил руку Василий Ливанов — всенародно любимый актёр, прославившийся ролью Шерлока Холмса. Даже его имя не спасло картину от цензуры — чиновники сочли её «не соответствующей духу времени».

Некоторые запреты сегодня кажутся особенно странными. Мультфильмы, которые когда-то считались опасными для детской психики, сейчас выглядят вполне безобидными, а иногда даже наивными. Другие же, напротив, сохраняют свою актуальность и остроту, доказывая, что художники умели говорить правду даже через аллегории и метафоры.

Хотите узнать, какие именно мультфильмы не смогли пройти советскую цензуру и почему? Тогда листайте нашу подборку — впереди шесть удивительных историй о запрещённой анимации, которая опередила своё время.

