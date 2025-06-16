Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не для детских глаз: 6 советских мультиков, попавших под цензуру — сценарий к №3 написал сам Ливанов

Не для детских глаз: 6 советских мультиков, попавших под цензуру — сценарий к №3 написал сам Ливанов

16 июня 2025 07:58
Не для детских глаз: 6 советских мультиков, попавших под цензуру — сценарий к №3 написал сам Ливанов

Но даже участие Шерлока Холмса не спасло анимацию.

Советская мультипликация зачастую создавалась под строгим контролем государства, где каждый кадр должен был соответствовать идеологическим нормам. Однако некоторые мультфильмы всё же умудрялись проскальзывать сквозь цензурные барьеры, чтобы потом быть запрещёнными к показу.

Причины были разными — где-то комиссию пугала излишняя реалистичность сцен, где-то усмотрели намёки на социальные проблемы, а иногда просто сочли содержание слишком мрачным для детской аудитории.

Среди запрещённых работ оказались по-настоящему новаторские для своего времени мультфильмы. Они использовали необычную анимацию, смелые художественные приёмы и поднимали темы, которые в СССР предпочитали не обсуждать открыто. Особенно часто под запрет попадали картины, где герои сталкивались с бюрократией, несправедливостью или другими «неудобными» для советской действительности явлениями.

Удивительно, но в чёрный список попали даже работы известных авторов. Например, под запретом оказался мультфильм, к сценарию которого приложил руку Василий Ливанов — всенародно любимый актёр, прославившийся ролью Шерлока Холмса. Даже его имя не спасло картину от цензуры — чиновники сочли её «не соответствующей духу времени».

Некоторые запреты сегодня кажутся особенно странными. Мультфильмы, которые когда-то считались опасными для детской психики, сейчас выглядят вполне безобидными, а иногда даже наивными. Другие же, напротив, сохраняют свою актуальность и остроту, доказывая, что художники умели говорить правду даже через аллегории и метафоры.

Хотите узнать, какие именно мультфильмы не смогли пройти советскую цензуру и почему? Тогда листайте нашу подборку — впереди шесть удивительных историй о запрещённой анимации, которая опередила своё время.

Ранее мы писали: ИИ превратил 6 мультиков СССР в аниме «Гибли»: даже рыба из «В синем море» стала милахой (фото)

Фото: Кадры из мультфильмов «Стеклянная гармоника» (1968), «Паучок Ананси и волшебная палочка» (1973)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф «Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф Читать дальше 8 августа 2025
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами Читать дальше 8 августа 2025
«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает «Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает Читать дальше 8 августа 2025
Только Пин — это Pin: имена «Смешариков» из английской версии уморительны — тут есть и Ольга, и Роза Только Пин — это Pin: имена «Смешариков» из английской версии уморительны — тут есть и Ольга, и Роза Читать дальше 8 августа 2025
Анархист в кожанке и с гитарой: нас ждет еще один полнометражный «Человек-Паук» — со звездой «Прочь» вместо Питера Паркера Анархист в кожанке и с гитарой: нас ждет еще один полнометражный «Человек-Паук» — со звездой «Прочь» вместо Питера Паркера Читать дальше 7 августа 2025
ИИ посмотрел советскую анимацию для детей 0+ и чуть не сошел с ума: 3 мульта, которые совсем не то, чем кажутся («Ежик в тумане» — лишь №3) ИИ посмотрел советскую анимацию для детей 0+ и чуть не сошел с ума: 3 мульта, которые совсем не то, чем кажутся («Ежик в тумане» — лишь №3) Читать дальше 7 августа 2025
Будто Найт Шьямалан в свои лучшие годы: 5 малоизвестных азиатских фильмов с шокирующим финалом, от которого отвисает челюсть Будто Найт Шьямалан в свои лучшие годы: 5 малоизвестных азиатских фильмов с шокирующим финалом, от которого отвисает челюсть Читать дальше 7 августа 2025
У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли Читать дальше 6 августа 2025
Теперь понятно, почему Ghibli так редко выпускает аниме: Миядзаки готов потратить 15 месяцев ради 4 секунд Теперь понятно, почему Ghibli так редко выпускает аниме: Миядзаки готов потратить 15 месяцев ради 4 секунд Читать дальше 5 августа 2025
Оранжевый — хит сезона? Когда-нибудь задавали вопрос, почему в «Трех котах» Коржик, Компот и Карамелька выглядят именно так Оранжевый — хит сезона? Когда-нибудь задавали вопрос, почему в «Трех котах» Коржик, Компот и Карамелька выглядят именно так Читать дальше 5 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше