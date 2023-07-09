Не для детей: от творящегося в «Трех богатырях» даже взрослых бросает в дрожь

Мультфильмы о трех богатырях уже стали классикой для семейного просмотра. Увлекательный сюжет и харизматичных героев создатели дополняют обилием шуток, которые поймут только взрослые, чтобы родители не заскучали во время визита в кинотеатр со своими детьми. Но в очередном мультфильме серии под названием «Три богатыря и принцесса Египта» сценаристы, кажется, слегка переборщили с недетскими деталями. Многие зрители посчитали мультик слишком мрачным и пугающим.

В этой части фигурируют настоящие живые мертвецы — мумии и скелеты, а весь мир оказывается под угрозой уничтожения Белым Хладом. Хотя мультик и подается как комедийный, от таких персонажей может стать по-настоящему жутко.

Дети могут не придать этому значения, но для взрослых мумии — это не просто мультяшные злодеи. Все они когда-то были живыми людьми, а после смерти стали настоящей нежитью. Но самое страшное — это мумифицированные дети, которые тоже присутствуют в мультфильме. Вот от этого действительно пробирает дрожь.