Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не для детей: от творящегося в «Трех богатырях» даже взрослых бросает в дрожь

Не для детей: от творящегося в «Трех богатырях» даже взрослых бросает в дрожь

9 июля 2023 13:00
Не для детей: от творящегося в «Трех богатырях» даже взрослых бросает в дрожь

Создатели мультфильма переборщили с мистикой.

Мультфильмы о трех богатырях уже стали классикой для семейного просмотра. Увлекательный сюжет и харизматичных героев создатели дополняют обилием шуток, которые поймут только взрослые, чтобы родители не заскучали во время визита в кинотеатр со своими детьми. Но в очередном мультфильме серии под названием «Три богатыря и принцесса Египта» сценаристы, кажется, слегка переборщили с недетскими деталями. Многие зрители посчитали мультик слишком мрачным и пугающим.

В этой части фигурируют настоящие живые мертвецы — мумии и скелеты, а весь мир оказывается под угрозой уничтожения Белым Хладом. Хотя мультик и подается как комедийный, от таких персонажей может стать по-настоящему жутко.

Дети могут не придать этому значения, но для взрослых мумии — это не просто мультяшные злодеи. Все они когда-то были живыми людьми, а после смерти стали настоящей нежитью. Но самое страшное — это мумифицированные дети, которые тоже присутствуют в мультфильме. Вот от этого действительно пробирает дрожь.

Не для детей: от творящегося в «Трех богатырях» даже взрослых бросает в дрожь
Фото: Кадры из мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта» (2017)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше