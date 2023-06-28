Не для детей: один из мультфильмов про кота Леопольда запретили в СССР

На мультфильмах из цикла «Приключения кота Леопольда» выросло несколько поколений советских и российских детей. История о шкодливых мышах и благородном коте уже давно стала классикой. Однако мало кто вспомнит, с чего начинался этот мультфильм.

Дебютная серия вышла в 1975 году. Сюжет рассказывает об интеллигентном коте, которого донимают мыши-хулиганы. В порыве отчаяния Леопольд принимает «Озверин», прописанный врачом, и воздает обидчикам по заслугам.

Чиновникам в этом мультфильме не понравилось многое. Их напугали титры, выполненные в виде кровавых потеков. Но больше всего им не понравился сам сюжет, якобы отсылающий к политической обстановке. Между СССР и Китаем тогда были сложные отношения из-за прихода к власти Пол Пота в Кампучии. Поднебесная, в отличие от Союза, поддержала политика. В нежелании Леопольда сопротивляться мышиным провокациям усмотрели аллюзию на происходящее.

Современные зрители тоже неоднозначно восприняли пилотную серию мультфильма. Вот что они написали: