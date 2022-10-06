Не для детей: цензура не заметила «антисоветского» содержания в «Ну, погоди!»

Культовому мультфильму «Ну, погоди!» удалось то, что не удавалось многим другим проектам. В восьмой серии есть нечто такое, что в Советском Союзе было немыслимым.

Актер Анатолий Папанов, озвучивший Волка, решил высмеять самого Леонида Хрущева. Многие помнят, как государственный деятель предпринимал попытки несколько видоизменить нормы русского языка. В частности, в годы его правления на страницах газет всерьез обсуждался вопрос о том, как правильно писать — «заяц» или «заец».

Если внимательно слушать речь Волка в вышеупомянутой серии, то можно отчетливо услышать, как он произносит сначала «заяц», потом «заец», а следом и вовсе «заиц». Разумеется, такую насмешку не поняли дети. Взрослые же были крайне удивлены тому, что цензура так и не заметила «антисоветского» содержания проекта. Впрочем, многих это лишь позабавило.