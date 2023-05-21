Не для американцев: происходящее в советском кинохите поймет только русский

Многие советские фильмы интересны не только россиянам, но и иностранцам. Так, один из американских журналистов оставил занятную рецензию о нетленной картине Льва Кулиджанова «Дом, в котором я живу».

Публицист пишет, что львиная доля сюжета разворачивается в «комфортабельном жилье для среднего класса». Дальше он уточняет, что в сценах до войны фигурируют три семьи, которые соседствуют по коридору. Речь идет, конечно же, о коммунальной квартире. Удивительно, что иностранный журналист называет ее «комфортабельным жильем». Он не понял, что все герои обитают в одной квартире, что было обычным делом для советского времени.Также рецензент посетовал на отсутствие яростных боевых сцен. По его словам, никакие намеки в фильме не могут заменить впечатляющие визуальные сцены. Слова журналиста привел Дзен-канал kin0guru .

Сюжет картины охватывает несколько временных отрезков. История начинается в 1930-х и рассказывает о судьбах разных людей, живущих под одной крышей. Им предстоит вынести годы репрессий и всю войну.