Не дива, а бабушка: что случилось с Робски после возвращения в Россию

Оксана Робски, автор нашумевшего романа Casual, на рубеже 1990-х — 2000-х годов была одной из главных героинь светской хроники. Журналисты смаковали личную жизнь писательницы, которая в своих книгах раскрывала всю подноготную жителей знаменитой Рублевки. Сама же Робски была только рада дать им новый повод поговорить о себе.

В 2011 году Оксана внезапно пропала со страниц таблоидов. Позднее выяснилось, что она уехала в Америку вместе со своим мужем (пятым по счету) и сыном от третьего брака. У мальчика была сильная аллергия, и, чтобы ему помочь, Робски решила сменить климат. Однако надолго в США писательница не задержалась, поэтому уже в 2015 году переехала обратно в Россию.

Сейчас Робски по-прежнему путешествует по миру, но гораздо чаще предпочитает проводить время со своей семьей. Особенно много положительных эмоций Оксана получает от общения с внуком, которого родила ее дочь Дарья. Четырехлетний Сэм стал для бывшей светской львицы настоящей душевной отрадой и источником счастья.