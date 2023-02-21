Не девочка, а куколка: посмотрите, как выглядит красавица-дочка солистки группы «Непара»

Казалось, сексапильная и романтичная «половинка» дуэта «Непара» не обделена мужским вниманием. Первый брак распался, роман с Александром Шоуа закончился деловыми отношениями на сцене, а увлечение банкиром Чепуровым прошло еще быстрее — он не хотел детей. Удалось ли Виктории Талышинской построить семью?

Третье замужество красотки из «Непары» оказалось по-настоящему счастливым. В браке с далеким от шоу-бизнеса человеком, реставратором из Третьяковки Иваном Салаховым, Виктория признавалась, что гордится супругом и тем, что они учатся друг у друга. Дочь Варвару певица родила в Майами.

В этом году девочке исполнится семь лет, она занимается художественной гимнастикой и безмерно любима родителями. В прошлогодней записи в блоге по случаю шестилетия наследницы она призналась подписчикам, что Варя перевернула ее мир. Виктория пожелала девочке быть лучше, чем ее звездная мама. Поклонники немедленно окрестили девочку «маминой куколкой-баюкалкой» и пожелали «красотке» и «принцессе» больших успехов в спорте.