Не дети и внуки: в чем была главная слабость скончавшейся Елизаветы II

Елизавета II находислась у власти долгие 70 лет. Смерть королевы стала шоком для миллионов британских подданных. После себя Елизавета оставила внушительное наследие и большую семью — это четверо детей, восемь внуков и тринадцать правнуков. Однако свободное время правительница предпочитала проводить не с близкими людьми, а с четвероногими друзьями.

Королева была известной любительницей собак породы корги: ее сводили с ума ушастые и коротконогие песики. Первого щеночка по кличке Дуки юной Элизабет подарили еще в детстве. Питомец ел с рук принцессы, спал с ней в одной кровати и сопровождал во время прогулок.

Малыш был лишь одним из 30 корги, которые успели пожить в доме Елизаветы II. Королева была увлечена разведением собак и знала ключевых заводчиков Великобритании. Четвероногим друзьям властительницы страшно повезло: песиков кормили изысканными деликатесами, разработанными ветеринарами, а ели корги из фарфоровой посуды.