Не держат язык за зубами: эти 4 знака зодиака не могут без скандалов в браке

Люди заводят семью, чтобы иметь за плечами надежный тыл, чтобы знать, что рядом всегда есть тот, кто выслушает и поддержит в любой ситуации. Однако, по наблюдениям астрологов, не все знаки зодиака становятся примерными супругами. Некоторые из них превращают семейное гнездышко в настоящее поле битвы, ссорясь и конфликтуя с партнером даже по мелочам. Какие же знаки больше всего склонны к домашним скандалам?

Лев

Представителей огненного знака хлебом не корми – дай повод вспылить. Причиной такого поведения становится извечное желание Льва быть правым. По его скромному мнению, ответ на вопрос "Кто в доме хозяин?" может быть только один – и нетрудно догадаться, какой именно.

Как только партнер начинает перечить или с пылом отстаивать свою точку зрения, Лев моментально выходит из себя, показывает и клыки, и когти, и вздыбленную в гневе гриву.

В разгар ссоры уроженцы знака не следят за языком, поэтому могут ранить избранника своими словами.

Близнецы

Тем, кто не знаком с Близнецами слишком близко, кажется, что поссориться с ними невозможно. Разве эти общительные и приветливые душки способны на настоящий конфликт? Еще как способны, могут ответить наивным обывателям партнеры Близнецов.

Представители водного знака с трудом принимают точку зрения избранника и до хрипоты спорят, отстаивая свои взгляды. Близнецы умны и хитры, им не составит труда предоставить десятки аргументов в свою пользу.

И неважно, что чувствует при этом партнер.

Дева

Ради своих близких Девы готовы на многое. Однако они не смогут промолчать, если избранник солжет им или каким-то образом подставит. Врожденное чувство справедливости не позволит уроженцам земного знака стоять в сторонке – они непременно выскажут обидчику все, что о нем думают.

Во время конфликта Дева как будто абстрагируется от своих чувств к партнеру – как бы сильно она не любила человека, она будет резать правду-матку, не щадя его достоинства.

Поэтому не каждый человек может ужиться с таким борцом за справедливость.

Скорпион

Представители этого водного знака от природы люди резкие и упертые. Даже по-настоящему полюбив, они не станут отрекаться от себя и своих принципов. Если мнение супруга кардинально расходится с его собственным мнением, Скорпион об этом молчать не станет.