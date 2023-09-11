Не Демьяненко и Абдулов: никак не ожидаете, кто был главным миллионером советского кино

Кинематограф был одним из главных развлечений в Советском Союзе. Публика выстраивалась в очередь, мечтая посмотреть новые фильмы, а популярные актеры становились самыми знаменитыми людьми в стране. Из-за этого массовый зритель был уверен, что кинематографисты являются самыми богатыми людьми в СССР, однако эти домыслы были далеки от правды.

Как пишет Дзен-канал «Энциклопедия советского кино», артисты и режиссеры действительно зарабатывали больше, чем, например, рабочие заводов или преподаватели. Например, Леонид Гайдай, считавшийся самым популярным постановщиком страны, за один фильм мог получить около 7000 рублей. А Александр Демьяненко за «Кавказскую пленницу» заработал чуть больше 5000 рублей. Но далеко не они могли похвастаться самыми высокими гонорарами.

Больше всех получали композиторы, которые писали музыку к фильмам.

По законам страны они получали отчисление за каждое публичное прослушивание их творения. Поэтому, если по телевидению показывали «Иронию судьбы, или С легким паром!», то музыкант Микаэл Таривердиев получал гонорар. И самым богатым среди композиторов стал Исаак Дунаевский. За годы своей карьеры он написал музыку к огромному количеству фильмов, которые регулярно транслировались по телевидению, а песни — по радио.