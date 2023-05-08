Не делайте так, если не хотите взбесить терпеливых Рыб: мало не покажется

В гороскопе за Рыбами закрепилась репутация знака терпеливого, спокойного, немного не от мира сего. Вечные романтики и мечтатели - так астрологи привыкли характеризовать представителей этого водного знака. Считается, что они и мухи не обидят, и в большинстве случаев это действительно так. Исключение составляют только ситуации, когда окружающие каким-то образом выводят Рыб из себя. По наблюдениям специалистов в сфере астрологии, вывести из себя уравновешенных уроженцев знака может одно-единственное действие. Не рекомендуется прибегать к нему, если не хотите поссориться с Рыбками или нажить себе в их лице смертельного врага.

Не читайте Рыбам нотации

У многих соседей по гороскопу возникает ощущение, что Рыбы - это неприспособленные к жизни романтики, которые постоянно витают в облаках и забывают напрочь про грешную землю. Так и тянет спустить их с облаков обратно, научить уму-разуму и поделиться своим бесценным жизненным опытом... Вот только нужно ли это Рыбкам на самом деле?

По словам астрологов, чтение нотаций представителям водной стихии не приведёт ни к чему хорошему. Рыбы хоть и кажутся с виду мечтателями не от мира сего, которые плохо понимают, по какому поводу к ним вообще обращаются, себя в обиду не дадут.

Как только услышат из уст собеседника "а вот я бы на твоём месте...", - сразу занимают оборонительную позицию.

Неважно, хотите ли вы поведать Рыбке поучительную историю или дать добрый совет, она с равным успехом пропустит сказанное вами мимо ушей. А если вы продолжите настаивать на своём, с пристрастием расспрашивать представителя знака о его жизни и давать непрошеные советы, он не на шутку рассердится.

Поверьте астрологам на слово - в гневе Рыбки превращаются в самых настоящих пираний.

Вы и моргнуть не успеете, как перед вами сверкнут острые зубки, которые недвусмысленно говорят - не влезай, убьёт! Уроженцы водной стихии умеют быть не только милыми и добрыми, но ещё и устрашающими. И с их темной стороной лучше не знакомиться.

Как минимум вас ждёт грандиозный скандал, который устроит взбешенная Рыбка. Она не станет церемониться и выскажет в лицо доброжелателю все, что о нем думает. Максимальная мера наказания, которую могут выбрать для обидчика представители знака - вовсе перестать с ним общаться. Это не шутка - Рыбы бывают очень категоричны в своих поступках.

Поэтому, чтобы не лишиться дружбы или любви Рыб, астрологи не советуют совать нос в их дела без спроса и учить жизни.

Даже если представитель знака лезет на рожон и вот-вот набьет себе шишки - пусть набивает. Только испытав что-то на собственном опыте, Рыбки вынесут из случившегося урок. А вот чужое мнение для них мало что значит, за крайне редким исключением.