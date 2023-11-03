Не делай добра: после одного поступка Магомаев стал изгоем в СССР

Муслим Магомаев был кумиром не одного поколения жителей страны. Поклонники осыпали его комплиментами, а многие дети мечтали быть похожими именно на певца. Однако один поступок чуть не разрушил репутацию артиста навсегда.

Так, в конце 60-х к музыканту обратился директор филармонии Ростова-на-Дону с просьбой провести несколько концертов. По его словам, сцена едва справлялась с долгами, поэтому только Магомаев мог спасти ситуацию.

Музыкант не смог отказать нуждающимся и провел несколько выступлений. А уже через несколько дней оказался в кабинете следователя, где его обвиняли в попытке нелегального заработка. Правоохранительные органы не поверили истории Магомаева и выслали его в Баку, отменив все концерты.

Руководство страны намеревалось завершить карьеру певца из-за этого проступка, но ситуацию спас Юрий Андропов, который был руководителем КГБ. Он являлся большим фанатом Магомаева и пригласил артиста на юбилейный концерт ведомства. После того выступления карьера музыканта начала восстанавливаться.